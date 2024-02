'Britse speciale eenheden blokkeerden verhuisaanvragen Afghaanse elitetroepen'

Britse speciale eenheden hebben verhinderd dat Afghaanse elitetroepen, met wie ze zij aan zij hadden gevochten in Afghanistan, na de machtsgreep van de Taliban een nieuw leven konden opbouwen in Groot-Brittannië. Dat deden ze door de aanvragen voor hervestiging van de Afghaanse collega's af te wijzen, meldt de Britse omroep BBC.

De Afghaanse commando's ondersteunden de Britse speciale eenheden op een aantal gevaarlijke missies. Nadat de terreurgroep in augustus 2021 weer aan de macht kwam, vertrokken de Britten. Vanwege de samenwerking met de Britten, loopt het leven van de Afghaanse elitetroepen gevaar.

Veto Britse speciale eenheden

Volgens de BBC hebben honderden Afghaanse militairen vergeefs een aanvraag ingediend om in Groot-Brittannië te mogen wonen. Om de aanvraag te voltooien moesten de Britse speciale eenheden er hun goedkeuring aan geven. Wanneer ze dat weigerden, werd de aanvraag automatisch afgewezen. Dat gebeurde ook als de Afghaanse militairen in een eerder stadium hadden aangetoond dat ze met de Britse eenheden hadden samengewerkt en duidelijk was dat ze gevaar liepen.

Naar verluidt zijn tientallen Afghanen die deel uitmaakten van de elitetroepen na de machtsovername door de de Taliban geslagen, gemarteld of vermoord. Het Britse ministerie van Defensie zegt een onafhankelijk onderzoek te starten naar de zaak.

In interne e-mails van ambtenaren die gaan over de herplaatsing, en die zijn ingezien door de BBC, zeggen de ambtenaren niet in staat te zijn om de afwijzing door de speciale eenheden aan te vechten, zelfs niet als ze denken daar goede argumenten voor te hebben.

Oorlogsmisdaden

In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden die de Britse speciale eenheden gepleegd hebben tijdens missies in Afghanistan, en waar de Afghaanse elitetroepen getuige van waren. Van deze Afghaanse militairen heeft niemand een vergunning gekregen om naar Groot-Brittannië te verhuizen. Volgens de BBC zijn hun aanvragen afgewezen, omdat deze militairen - eenmaal in Groot-Brittannië - ondervraagd zouden kunnen worden en mogelijk bewijsmateriaal leveren in het onderzoek naar oorlogsmisdaden.

De Britse omroep sprak enkele oud-leden van de Afghaanse elitetroepen. Zij vertelden dat ze in Afghanistan ondergedoken zitten en niet in staat te zijn om te werken, of bij hun familie te zijn. Een aantal van de militairen is ondervraagd en gemarteld door de Taliban voordat ze op de vlucht sloegen. Ook heeft de Taliban huiszoekingen gedaan bij de ex-militairen.

"Ik was er zeker van dat mijn Britse collega's en vrienden met wie we een aantal jaren samenwerkten, mij zouden helpen om in veiligheid te komen. Nu heb ik het gevoel dat ik alleen ben gelaten in de hel", zegt een van hen.

Twee leden van de Afghaanse elitetroepen die de BBC sprak, werkten mee aan operaties van de Britse speciale eenheid die nu wordt onderzocht. De Afghanen zouden zelf niet betrokken zijn bij de mogelijke oorlogsmisdaden.

De Britse staatssecretaris van Defensie James Heappey heeft gezegd dat er opnieuw gekeken gaat worden naar ongeveer 2000 aanvragen die zijn gedaan.