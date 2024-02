Woordvoerder Navalny: moeder en advocaten geweigerd bij mortuarium

De moeder en advocaten van de overleden Aleksej Navalny zijn geweigerd bij het mortuarium waar hij mogelijk ligt. Dat zegt een woordvoerder van de Russische oppositieleider. Ze zouden te horen hebben gekregen dat het onderzoek naar de doodsoorzaak van Navalny "is verlengd".

De 47-jarige Navalny is onder verdachte omstandigheden overleden in een strafkolonie in Siberië. Zijn dood werd vrijdag bekendgemaakt door de Russische autoriteiten. Een dag later zei Kira Jarmisj, de woordvoerder van Navalny, dat de oppositieleider is vermoord. Het is onduidelijk waar zijn lichaam is gebleven.

"Toen ze vroegen waar het lichaam van Aleksej was, gaf men geen antwoord bij het mortuarium", zegt Jarmisj vandaag op X. De 69-jarige moeder stond ook zaterdag voor het mortuarium in de stad Salechard. Toen was het gebouw dicht.

Doodsoorzaak nog onbekend

Vandaag werd een van de advocaten van Navalny volgens de woordvoerder weggeduwd voor het mortuarium. Ook kregen de moeder en het juristenteam te horen dat de doodsoorzaak nog "niet is vastgesteld".

De felste criticus van president Poetin zat vast in een strafkolonie, die zo'n 1900 kilometer ten noordoosten ligt van Moskou. De gevangenisautoriteit beweert dat hij vrijdag "onwel werd na een wandeling" en dat er gelijk een medisch team werd ingeschakeld.

'Ik denk dat hij eerder is gestorven'

Maar volgens een medegevangene kwam er pas een ambulance aan bij de strafkolonie nadat Navalny's dood al openbaar was gemaakt. "Ik denk dat hij eerder is gestorven", zegt de anonieme gevangene tegen de kritische Russische nieuwssite Novaya Gazeta. "Waarschijnlijk de avond ervoor."

De man zegt dat donderdagavond uit het niets een grote doorzoeking werd gehouden. Alle telefoons werden ingenomen en iedereen moest zijn cel in. "Normaal gesproken horen gedetineerden en het gevangenispersoneel ruim een maand van tevoren over zo'n naderende inspectie, want geen van beide groepen wil dat inspecteurs overtredingen vaststellen."

Na de grote controle hoorden de gevangenen een groep auto's, zegt de man tegen de nieuwssite. De voertuigen reden het terrein op, maar de gedetineerden konden niet zien wie erin zaten. De bron denkt dat het gevangenispersoneel niets te maken had met Navalny's dood. De directeur zou "een radeloze indruk" hebben gemaakt.

Laatste uren blijven mysterie

Het is maar de vraag of er opheldering komt over wat er precies is gebeurd. "Er is een groot risico dat de laatste uren van Navalny's leven een mysterie blijven voor zowel zijn familie als het publiek", zo citeert de nieuwssite een patholoog.

Op de dood van Navalny is in het Westen met afschuw gereageerd. Het Russische regime wordt er verantwoordelijk voor gehouden. In Rusland zijn vaker oppositieleden of critici van Poetin onder verdachte omstandigheden omgekomen, of vermoord zonder dat duidelijk werd wie de opdrachtgever was.

Gisteren werden honderden mensen gearresteerd die Navalny probeerden te herdenken. Ze legden onder meer bloemen neer op straat, die werden weggehaald door de politie.