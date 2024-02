Freek Vonk ontdekt nieuwe slangensoort: noordelijke groene anaconda

Bioloog Freek Vonk heeft een nieuwe anaconda-soort ontdekt. Samen met veertien biologen en wetenschappers uit andere landen vond hij het dier in het noorden van het Amazonegebied. De slang heeft de naam noordelijke groene anaconda gekregen, meldt Vonk op Instagram. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Diversity.

Tot nu toe was er een soort anaconda bekend die in heel het Amazonegebied voorkwam. Het type dat nu is ontdekt, heeft ander DNA en komt alleen voor in het noorden van Zuid-Amerika, waaronder Venezuela, Suriname en Guyana. Vandaar dat het type nu de noordelijke variant wordt genoemd.

De anaconda is beroemd vanwege zijn lengte: hij kan zo'n zeven meter lang worden en weegt volgroeid meer dan 250 kilo. Ook is het dier "beresterk", zegt Vonk. De reuzenslang gedijt het beste in vochtige regenwouden, kan zwemmen en jaagt op herten en soms zelfs jaguars. In de jaren 90 werd er een horrorfilm gemaakt over het dier, met Jennifer Lopez in de hoofdrol.

Ander DNA

Met het oog is geen verschil te zien, beide types zijn groen of bruin en hebben vaak donkere vlekken over het hele lichaam. Voor het onderzoek werden 78 monsters genomen van slangen in het wild en van dode exemplaren. Dat DNA werd met anaconda-DNA uit databanken in negen landen (waaronder die van Naturalis in Leiden) vergeleken. Daaruit bleek dat de noordelijke anaconda voor 5,5 procent verschilt van zijn zuidelijke soortgenoot. Ter vergelijking: mensen en chimpansees verschillen zo'n 2 procent van elkaar.

"Het komt wel vaker voor in de natuur dat twee soorten er voor mensen op 't oog hetzelfde uitzien, maar toch tot verschillende soorten behoren", zegt Vonk. "Maar dat dit bij de grootste slang ter wereld ook het geval was, had ik nooit verwacht."

Naturalis heeft de noordelijke anaconda al ruim 50 jaar op sterk water staan, zonder te weten dat het om deze aparte soort gaat.