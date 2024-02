Voortaan online code nodig voor samenreiskorting NS

Bij veel NS-abonnementen is het mogelijk om maximaal drie mensen te laten meereizen in de daluren (dus niet in de spits). De medereiziger krijgt dan 40 procent korting.

Volgens de NS is de code nodig omdat de huidige situatie tot vervelende situaties leidt. Het staat in de top 3 van discussiepunten tussen conducteurs en reizigers. Vorige week meldde de treinvervoerder nog dat het aantal geweldsincidenten tegen medewerkers opnieuw is toegenomen.

Tot eind april geldt een overgangsperiode. In die weken kan er nog een gezamenlijk kaartje worden gekocht bij de automaat. Na 22 april kan dat niet meer. Reizigersvereniging Rover is kritisch.

Wie in de trein wil profiteren van samenreiskorting heeft daarvoor vanaf vandaag een online code nodig. De abonnementhouder moet die code aanmaken en delen met zijn of haar medereiziger. Tijdens de reis moeten ze bij elkaar zitten. De maatregel moet volgens de NS onduidelijke situaties en vervelende discussies voorkomen.

"We zien steeds vaker dat de korting op een onjuiste manier gebruikt wordt", zegt een woordvoerder van de NS. "De samenreiskorting is ooit in het leven geroepen met de gedachte dat onze abonnementhouders 40 procent korting cadeau kunnen doen aan een meereizend familielid, vriend of collega. Maar de praktijk is vaak anders. Reizigers bijvoorbeeld die wel een treinkaartje met samenreiskorting hebben, maar bij controle niet kunnen aanwijzen met wie ze meereizen. Dit kan leiden tot onprettige situaties."

Door de onduidelijkheid loopt NS naar eigen zeggen per jaar enkele miljoenen euro's aan inkomsten mis. Per maand reizen bijna een half miljoen reizigers met samenreiskorting. Ter vergelijking: per dag vervoeren de Nederlandse Spoorwegen een miljoen reizigers.

Willem Bax, al 35 jaar hoofdconducteur, maakt dit steeds vaker mee. "Mensen die de korting hebben zonder dat ze met iemand meereizen, moeten een nieuw kaartje kopen en krijgen een boete van 50 euro. Als we die mensen aanspreken kan dat problemen opleveren. Ik heb alle excuusjes wel een keer gehoord. 'Diegene is net uitgestapt', of 'net naar de wc', of simpelweg 'ik wist het niet'. Soms kan het escaleren naar verbale of zelfs fysieke agressie."

'Recht op korting'

Volgens Bax willen sinds corona steeds meer reizigers hun gelijk halen. "Ook omdat ze vinden dat ze in hun recht staan om een goedkoper kaartje te kopen, omdat ze het gevoel hebben dat de trein nooit op tijd rijdt of dat de kaartjes zo duur zijn geworden."

Ook gebeurt het wel eens dat reizigers een samenreiskortingkaartje kopen en in de trein op zoek gaan naar abonnementhouders. "Die voelen zich onder druk gezet en durven geen nee te zeggen. Dat willen we voorkomen."

De hoofdconducteur zat in de werkgroep waar dit nieuwe systeem werd bedacht.

Wie niet digitaal vaardig is (sommige ouderen of mensen die niet goed met technologie overweg kunnen), wijst de NS naar servicebalies die er nog zijn op sommige stations.

Onnodige drempel

Reizigersvereniging Rover vindt de wijziging niet gerechtvaardigd. "Het is maar de vraag hoeveel reizigers er werkelijk met onbekenden meereizen. Bovendien zien wij dit niet als misbruik", zegt Rover-directeur Freek Bos.

"Het staat tenslotte nergens in de voorwaarden wie je meereizenden moeten zijn. Wat ons betreft wordt er onnodig een drempel opgeworpen voor het gebruik van de trein." Kortingen kunnen niet meer via de kaartautomaat geregeld worden, dat moet nu online.

De NS was eerder van plan om abonnementhouders nog maar drie keer per maand gelegenheid te geven iemand met korting te laten meereizen. Na bezwaren van onder meer Rover is dat voorstel ingetrokken. De samenreiskorting blijft onbeperkt inzetbaar.