Wekdienst 19/2: Informateur praat met wetenschappers • Actie voor kindertheatermakers Gaza

Goedemorgen! De nieuwe informateur Kim Putters pakt vandaag de draad weer op. Hij gaat om te beginnen praten met wetenschappers. De gesprekken met politici volgen later. En 67 theatergezelschappen starten inzamelingsactie voor kindertheatermakers in Gaza.

Wat kun je vandaag verwachten?

Informateur Kim Putters praat vandaag met wetenschappers die gespecialiseerd zijn in bestuurskunde en overheidscommunicatie. Putters zei vorige week vooral te willen onderzoeken welke mogelijke vormen van een kabinet op draagvlak kunnen rekenen. Meerderheidskabinet, minderheidskabinet, gedoogkabinet, extraparlementair kabinet, zakenkabinet: het regende kabinetsvormen vorige week in het Kamerdebat.

67 theatergezelschappen in Nederland en België starten een geldinzamelingsactie voor theatermakers in Gaza. Met dat geld kunnen ze eten voor zichzelf en hun familie kopen. Ze houden dan tijd over om voorstellingen voor kinderen te maken. Theater kan een welkome afleiding zijn en een plek bieden waar je over je gevoelens en angsten kunt praten.

De NS start vandaag met een nieuwe regeling voor samenreiskorting. Met die korting kunnen abonnementhouders in de daluren of in het weekend 40 procent korting cadeau doen aan bijvoorbeeld een familielid, vriend of collega. In de praktijk ontstaat volgens NS onduidelijkheid omdat de conducteur niet kan zien met welke abonnementhouder iemand meereist. Een speciale code moet dat oplossen.

Wat heb je gemist?

In Rusland hebben een aantal Russen celstraffen gekregen, nadat ze in het openbaar hebben gerouwd om de dood van oppositieleider Navalny. Die overleed vorige week in een strafkamp in Siberië.

De rechtbank in Sint-Petersburg heeft 154 mensen veroordeeld. Er zijn celstraffen van een dag tot veertien dagen uitgedeeld voor het overtreden van anti-protestwetten.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een man uit Washington dacht de loterij van 340 miljoen dollar te hebben gewonnen, maar helaas: de website waarop hij de uitslag kon bekijken toonde per ongeluk de verkeerde getallen, meldt The Guardian.

John Cheeks kocht vorig jaar een lot. De cijfercombinatie die hij koos was een reeks van verjaardagen van familieleden. Maar toen hij met zijn 'winnend lot' naar het kantoor ging om het in te wisselen, kreeg hij te horen dat hij geen recht had op de prijs.

Volgens het bedrijf was er sprake van een softwarefout waardoor niet de juiste getallen werden getoond. Cheeks is inmiddels een rechtszaak gestart tegen de organisatie, om de prijs alsnog te krijgen.