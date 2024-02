Krajicek richt pijlen voor 2025 op Alcaraz: 'Hopelijk kunnen we hem overtuigen'

Krajicek denkt Sinner als voorbeeld te kunnen gebruiken om Alcaraz te overtuigen. "Wat Sinner nu heel mooi aan spelers zoals Alcaraz laat zien, is dat je met het spelen van de Australian Open, het ABN Amro Open en straks Indian Wells (een groot Amerikaans toernooi in maart, red.) een heel mooi schema hebt en op dezelfde baansoort blijft spelen."

Krajicek miste drie jaar geleden de kans om Alcaraz voor het toernooi in Rotterdam te strikken, een keuze waar hij nog steeds een beetje spijt van heeft. De populaire Spanjaard werd toen voor drie jaar vastgelegd door het graveltoernooi van Rio de Janeiro, dat in dezelfde periode als Rotterdam wordt afgewerkt.

Richard Krajicek gaat zich de komende maanden inspannen om Carlos Alcaraz in 2025 naar het ABN Amro Open te halen. Dat heeft de toernooidirecteur gezegd vlak nadat de editie van 2024 was afgelopen met Jannik Sinner als winnaar .

De directeur van het ABN Amro Open vertelt over zijn wens om de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz in 2025 naar Rotterdam te halen. - NOS

Krajicek: "Alcaraz ging nu van het hardcourt in Australië naar het gravel in Zuid-Amerika. Hij gaat zo weer terug naar het spelen op hardcourt in Indian Wells en Miami. Ik vraag me af of Alcaraz elke keer in februari die graveltoernooien in Zuid-Amerika wil blijven spelen. Bovendien is hij veel aan het reizen. Ik hoop dat dit hem gaat overtuigen dat hij naar ons toernooi gaat komen."

Krajicek benadrukt dat hij heel blij is met de spelers die afgelopen week in Ahoy de revue zijn gepasseerd, maar beseft dat Alcaraz de buitencategorie is. "We zullen hem in ieder geval spoedig laten weten dat er interesse is.".

De komst van Alcaraz zal wel een prijs hebben. Het management van de Spanjaard vroeg in 2023 naar verluidt 750.000 euro startgeld voor zijn deelname aan het toernooi in Wenen.

En Sinner dan? De Italiaan ligt voor volgend jaar nog niet vast, maar gaf zondagavond wel aan loyaal richting Rotterdam te willen blijven. Sinner en Alcaraz, inmiddels twee grote sterren in het mondiale tennis, op hetzelfde toernooi betekent een flinke hap uit het spelersbudget. "We zullen het financieel merken, maar ik weet niet of het onmogelijk is", aldus Krajicek.

Krajicek baalt: toernooi week eerder

Wat wel zeker is, is dat het ABN Amro Open in 2025 een week eerder plaatsvindt. Krajicek is niet blij met de keuze van de ATP, dat verantwoordelijk is voor de tenniskalender bij de mannen, omdat het toernooi nu één in plaats van twee weken na de Australian Open wordt gespeeld. Dat maakt de kans op afmeldingen groter.

"Het is niet ideaal. Voorlopig is het alleen voor volgend jaar. Ik weet niet waarom dit was besloten. We hopen dat het voor 2026 weer anders is", aldus Krajicek.