Stammenstrijd Papoea-Nieuw-Guinea escaleert: zeker 49 doden

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn zeker 49 mensen doodgeschoten in een steeds verder escalerende stammenstrijd. Aanvankelijk meldden Australische media 53 doden op basis van de Papoeaanse politie. Die stelde het dodental een aantal uren later naar beneden, naar 26, om het vervolgens toch weer bij te stellen naar zeker 49 slachtoffers.

Volgens Australische media worden er nog steeds lichamen gevonden.

De slachtoffers zouden onderweg zijn geweest naar een rivaliserende stam om die aan te vallen toen ze in een hinderlaag liepen.

Het bloedbad vond plaats in de Highlands-regio, in de provincie Enga. Geweld tussen rivaliserende stammen is daar al enige tijd een probleem, maar zo ernstig als nu is het nog niet geweest. Vorig jaar gold er enkele maanden een lockdown in de regio vanwege de strijd. De politie probeert al tijden greep te krijgen op de toestroom van (automatische) wapens en munitie in de regio.

De huidige escalatie ontstond volgens ABC News na de verkiezingen van september van 2022. Vorig jaar vlamde het geweld verder op nadat een stam werd beschuldigd van het plegen van een bloedige aanval op een begrafenis. In de maanden daarop volgde vergeldingsaanval op vergeldingsaanval en inmiddels zijn zeker zeventien stammen in de regio betrokken bij de strijd.

Slagveld

"Dit is met afstand de grootste slachtpartij die ik ooit heb gezien in Enga, en misschien wel in heel de Highlands, in heel Papoea-Nieuw-Guinea", citeert de ABC politiecommissaris George Kakas. "We zijn er allemaal kapot van en staan onder grote mentale druk. Het is moeilijk om dit te bevatten."

Inmiddels is de politie begonnen met het bergen van de vele lichamen. De politie spreekt van een slagveld met her en der doden op de weg en langs de rivier. Mogelijk liggen er nog meer lichamen in de bossen, omdat de politie denkt dat een deel van de betrokkenen gewond is weggevlucht nadat ze in de hinderlaag waren gelopen.

De politie wist overigens al langer dat er de afgelopen dagen stevig werd gedreigd met nieuw geweld onder de stammen. Er waren ook al veiligheidsmaatregelen getroffen, maar die hebben een nieuwe geweldsuitbarsting niet voorkomen.