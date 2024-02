Celstraffen voor Russen die Navalny publiekelijk herdachten

In ieder geval een deel van de Russen die zijn opgepakt toen ze publiekelijk rouwden om de dood van de Russische oppositieleider Navalny heeft een celstraf gekregen. Uit mededelingen van de rechtbank in Sint-Petersburg valt op te maken dat in die stad 154 mensen zijn veroordeeld. Ze kregen celstraffen van een dag tot veertien dagen voor het overtreden van anti-protestwetten.

Op de derde dag na de dood van de bekende Poetin-criticus in een Russische strafkolonie zijn inmiddels honderden Russen gearresteerd omdat ze publiekelijk uiting gaven aan hun woede of verdriet om Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD-Info, die opkomt voor de vrijheid van vergadering en vereniging, zet de teller inmiddels op 366.

Gisteren meldde OVD-info nog ruim 400 aanhoudingen in twee dagen tijd, maar dat aantal is inmiddels omlaag bijgesteld. De organisatie waarschuwt dat het getal de komende dagen opnieuw omhoog of verder omlaag kan worden bijgesteld, naarmate er meer informatie naar buiten komt over de gearresteerden.

Boetes

Van de 366 arrestaties die OVD-info meldt waren er ruim 200 in Sint-Petersburg. Van die stad is nu dus ook bekend dat een groot deel van de gearresteerden enkele dagen in de gevangenis moet doorbrengen. Of er ook in andere steden Navalny-herdenkers zijn veroordeeld en hoeveel er een gevangenisstraf kregen, is nog niet bekend.

Het team van Navalny zet ondertussen een deel van zijn werk voort. Russen die willen rouwen of protesteren krijgen het advies om hun paspoort mee te nemen, het noodnummer voor bijstand voor gevangenen bij zich te dragen en voldoende water en een powerbank bij zich te hebben. Ook zegt het team mee te betalen aan de boetes die worden opgelegd aan de herdenkers.

Verder meldt OVD-info dat er nu zo'n 29.000 mensen een petitie hebben ondertekend waarin ze de Russische autoriteiten vragen om het lichaam van Navalny aan zijn naasten te geven. Zijn moeder, die is afgereisd naar de afgelegen strafkolonie waar hij zat, zegt tegenstrijdige informatie te krijgen en heeft het lichaam van haar zoon nog altijd niet meegekregen of überhaupt gezien.