Schaatswonder Stolz voltooit waanzinnige WK-trilogie opnieuw, zilver Nuis

Kjeld Nuis was op 1,22 seconde de beste verliezer. De tweevoudig olympisch kampioen veroverde het zilver en was daar erg blij mee. "Op dit moment is zilver achter Jordan een klein beetje goud", zei Nuis. "Wij verliezen hier van een fenomeen."

Eerder deze week had hij ook al de 500 meter en de 1.000 meter op zijn naam geschreven. Vorig jaar in Thialf won hij ook al die drie afstanden.

De Noor Peder Kongshaug reed bijna dezelfde tijd als Nuis (1.42,66), maar moest op een paar duizendsten genoegen nemen met brons.

Ongelooflijk en realistisch

Een jaar geleden zette Stolz de schaatswereld in Thialf op z'n kop door als 18-jarige drie wereldtitels te veroveren. Dat hij die prestatie in Calgary een jaar later zou herhalen was even ongelooflijk als realistisch.

De Amerikaan won in aanloop naar de WK alle afstanden bij de wereldbekers in Salt Lake City en Quebec, met razendsnelle tijden. Op de 1.000 meter verbeterde hij bovendien het wereldrecord.

Als iemand een stokje zou kunnen steken voor de triple van Stolz, dan was het Nuis wel. De ervaren Nederlander schaatste zaterdag naar het brons op de 1.000 meter. Daar was hij bijzonder blij mee, ook omdat hij zich niet helemaal topfit voelde na zijn val in Salt Lake.

Op de 1.500 meter, de afstand waarop hij al twee keer wereldkampioen werd, snelde Nuis al in rit vier naar 1.42,66. Waar hij een dag eerder juichend over de streep kwam, was hij nu ingetogen. Het was van zijn gezicht te lezen: dit was niet genoeg om de Amerikaan te verslaan.