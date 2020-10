Vakbonden FNV en CNV starten rechtszaak tegen bemiddelingsplatform Temper

FNV en CNV slepen online platform Temper voor de rechter. De vakbonden stellen dat Temper een verkapt uitzendbureau is en dat het de mensen die het aan het werk heeft ook zo moet betalen en behandelen. Temper noemt de mensen die voor hun werken zelfstandigen. "Dit is vervelend voor de mensen die onverzekerd werken, maar ook voor de sector."

"Door valse concurrentie worden eerlijke werkgevers de markt uit gedrukt. Dit moet stoppen," zegt FNV-bestuurder Erik Pentenga. De FNV stelt dat het verdienmodel van Temper is gebaseerd op het drukken van de kosten voor arbeid en dat de zogenaamd zelfstandigen in de praktijk helemaal geen zelfstandigen zijn.

Mazen in de wet

Op dit moment zijn er zo'n 100.000 'freeflexers', zoals Temper de zzp'ers noemt, ingeschreven op het online platform. Temper werkt alleen online en via de app. Mensen die ingeschreven staan doen hetzelfde werk als uitzendkrachten in loondienst, maar er worden geen sociale lasten en pensioenen voor hen afgedragen.

Hierdoor houdt de zzp'er meer geld over. Voorzitter Piet Fortuin van het CNV zegt dat het verdienmodel van Temper gebaseerd is op mazen in de wet. "Dat is onacceptabel. Wat ons betreft is Temper net zo illegaal bezig als zwartwerkers. We willen voorkomen dat deze werkwijze zich als een olievlek verspreidt zonder enige bescherming en zekerheid. Een uitholling van werknemersrechten."

Platform voor bijverdieners

Het bedrijf zegt de dagvaarding te zullen bestuderen. "We maken ons geen zorgen, want Temper is een platform voor bijverdieners. We zien de vervolgstappen met veel vertrouwen tegemoet", zegt oprichter Niels Arntz Temper.

Temper was aanvankelijk met name in de horeca actief. In de eerste lockdown is het bedrijf ook actief geworden in het werven van personeel voor distributiecentra.