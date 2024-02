Roest en Bergsma op tien kilometer niet opgewassen tegen oppermachtige Ghiotto

Davide Ghiotto heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel op de tien kilometer veroverd. De Italiaan was bij de WK afstanden in Calgary opnieuw een klasse beter dan de concurrentie.

Met 12.38,81 was hij ruim acht seconden sneller dan de Canadese Nederlander Ted-Jan Bloemen, die het zilver veroverde. Het brons was voor Graeme Fish, ook uit Canada.

Patrick Roest en Jorrit Bergsma eindigen naast het podium. Roest werd vierde op dik elf seconden van Ghiotto, Bergsma moest het doen met de vijfde plaats.

Topfavoriet

Roest prolongeerde donderdag zijn wereldtitel op de vijf kilometer, maar op de tien kilometer was hij niet de topfavoriet.

Dat was Ghiotto, die de enige internationale tien kilometer dit seizoen met bijna tien seconden voorsprong had gewonnen. Een jaar geleden was Ghiotto bij de WK in Thialf zelfs bijna vijftien seconden sneller dan de concurrentie.