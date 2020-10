Ajacied Kudus maanden uitgeschakeld door knieblessure

Mohammed Kudus moet onder het mes en is in ieder geval voor de winterstop niet meer inzetbaar voor Ajax. Onderzoek heeft uitgewezen dat er letsel is aan zijn meniscus in z'n rechterknie.

De Ghanees stond woensdagavond in de basisopstelling van Ajax tegen Liverpool in de Champions League (0-1), maar moest het veld al binnen tien minuten verlaten.

De lange afwezigheid van Kudus is een flinke aderlating voor trainer Erik ten Hag. De middenvelder maakt tot nu toe een ijzersterke indruk. Kudus kwam van de zomer over voor zo'n negen miljoen euro van FC Nordsjaelland.