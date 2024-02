Beune stunt met wereldtitel 5.000 meter, drie uur later ook brons 1.500 meter

Op de vijf kilometer zorgde ze aan het begin van de avond voor een enorme stunt door het goud te pakken, ten koste van favoriet Irene Schouten. Op de 1.500 meter was ze drie uur later ook nog goed voor brons.

De slotdag van de WK afstanden is dé dag van Joy Beune geworden. De Nederlandse schaatsster veroverde in Calgary binnen drieënhalf uur twee WK-medailles.

Op de 1.500 meter hoorde Beune als nationaal kampioen tot de kanshebbers voor een medaille, maar op de vijf kilometer was ze een van de outsiders.

Dat Beune in Calgary 1,26 seconde sneller was dan titelverdedigster Schouten was een grote verrassing.

Geen vier-op-een-rij Schouten

Voor Schouten was het een zure nederlaag. Ze had in Calgary een unieke prestatie kunnen leveren door haar vierde wereldtitel in vier dagen te veroveren. De 31-jarige Schouten was eerder deze week al wereldkampioen geworden op de drie kilometer, de ploegenachtervolging en de massastart.

Op de vijf kilometer was Schouten als titelhoudster en olympisch kampioen ook favoriet. Ze reed in de rit voor Beune naar 6.48,98 en moest afwachten of haar tijd voldoende zou zijn voor een vierde wereldtitel.