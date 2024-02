Beune stunt met sensationele 5.000 meter en onttroont Schouten als wereldkampioen

Beune was in Calgary 1,26 seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten, die genoegen moest nemen met het zilver.

Geen vier-op-een-rij Schouten

Voor Schouten was het een zure nederlaag. Zij had in Calgary een unieke prestatie kunnen leveren door haar vierde wereldtitel in vier dagen te veroveren. De 31-jarige Schouten was eerder deze week al wereldkampioen geworden op de drie kilometer, de ploegenachtervolging en de massastart.

Op de vijf kilometer was Schouten als titelhoudster en olympisch kampioen ook favoriet. Ze reed in de rit voor Beune naar 6.48,98 en moest afwachten of haar tijd voldoende zou zijn voor een vierde wereldtitel.