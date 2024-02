Bayern en coach Tuchel verder in problemen na derde nederlaag op rij

Bekijk hier de nieuwe stand in de Bundesliga:

Door dit resultaat is de achterstand op koploper Leverkusen gegroeid naar acht punten. De wedstrijd in het Vonovia Ruhrstadion werd, net als zoveel andere Bundesligaduels meerdere keren onderbroken vanwege fanprotesten.

De situatie voor trainer Thomas Tuchel bij FC Bayern München is er niet beter op geworden. Na nederlagen afgelopen week tegen Bayer Leverkusen en SS Lazio werd er vandaag in de Bundesliga weer verloren, met 3-2 bij het VfL Bochum van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch.

Na de hervatting van de wedstrijd draaiden Takuma Asano en Keven Schlotterbeck het duel razendsnel om. De onderbreking deed wonderen voor zowel Bayern als Bochum, want het wedstrijdbeeld kantelde volledig.

Eerder dit weekend hebben we ook op afstand bestuurbare autootjes en modelvliegtuigjes op de diverse velden zien landen.

Halverwege de eerste helft werd de wedstrijd langdurig stilgelegd. Net als op bijna alle andere Duitse velden regende het tennisballen uit protest tegen buitenlandse investeerders in de Bundesliga. Net toen de ballen van de Bochum-fans waren opgeruimd, volgde er een nieuwe lading uit het Beierse uitvak. Ondertussen klonk het 'Scheiss DFL' uit alle hoeken van het stadion.

Een paar minuten later kwam Bayern alsnog op voorsprong. Jamal Musiala dribbelde zich een weg naar het doel. Zijn eerste schot werd gestuit, maar via Leon Goretzka kreeg hij de bal wederom voor de voeten en ditmaal schoot hij overtuigend raak.

Na rust openden de fans van Bayern een nieuw tennisballensalvo, waardoor de spelers naar de kleedkamer gingen.

Het drama van Bayern zette zich later voort. Dayot Upamecano kreeg, na eerder deze week in de Champions League-wedstrijd tegen Lazio al van het veld gestuurd te zijn, opnieuw een rode kaart. Ditmaal vanwege hands. De penalty die volgde werd benut door Kevin Stöger.

In de slotfase kreeg Bayern nog een aantal kansen en scoorde Harry Kane nog de aansluitingstreffer. De druk op de defensie van Bochum werd enorm hoog in de blessuretijd, maar meer zat er niet in voor de Zuid-Duitsers. Een twaalfde opeenvolgende titel lijkt steeds onwaarschijnlijker te worden.