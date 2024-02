Bol roemt Klaver na tweede wereldrecord in Apeldoorn: 'Samen lopen is luxe'

Femke Bol steeg voor het tweede jaar op rij boven zichzelf uit bij de Nederlandse indoorkampioenschappen. De wereldkampioene op de 400 meter horden verbeterde voor een uitverkocht Omnisport in Apeldoorn net als vorig jaar het wereldrecord op de 400 meter indoor. Concurrente en vriendin Lieke Klaver speelde een belangrijke rol in de recordrace. Klaver maakte er lange tijd een echt duel van. Ze volgde Bol, die pas in de slotfase afstand kon nemen. Het resultaat was een winnende tijd van 49,24 seconden, dat was tweehonderdste sneller dan vorig jaar. Steun van Klaver Bol gaf aan dat het in haar eentje niet was gelukt. "Het is heel goed dat Lieke erbij is. Ze is een van de allerbeste ter wereld op de 400 meter. Het is een luxe dat wij samen kunnen lopen en trainen", deelde Bol een groot compliment uit aan Klaver, die met 50,10 seconden tweede werd.

Femke Bol roemt na haar wereldrecord op de 400 meter (49,24) in Apeldoorn de inbreng van concurrente en goede vriendin Lieke Klaver. - NOS

Dat was voor Klaver ook een persoonlijk record, maar daar kon ze kort na de race nog niet echt van genieten. "Dit is megahard", keek ze naar haar tijd. "Maar dat besef ik iedere keer niet meteen.' "Ik ben toch niet helemaal blij. Ik wil heel graag in de 49 seconden lopen. Het doel was bij Femke blijven en sneller zijn dan vorig jaar. Dat is gelukt, misschien lukt het nog in de 49 seconden te lopen", keek ze vooruit naar de WK indoor in Glasgow. Als favoriete naar WK indoor Bol heeft al wereldtitels in de buitenlucht achter haar naam staan. Vorig jaar in Boedapest won ze de mondiale titel op de 400 meter horden (haar favoriete onderdeel) en de wereldtitel op de 4x400 meter. De laatste titel haalde ze binnen met Klaver, Cathelijn Peeters en Eveline Saalberg. Die drie finishten in Apeldoorn in die volgorde achter de wereldrecordhoudster. Over twee weken in Glasgow doet het viertal ook een gooi naar de wereldtitel indoor op de 4x400 meter. "Dat kan een leuk toernooi worden", gaf Bol toe.

Met 49,24 seconden loopt ze in Apeldoorn een wereldrecord op de 400 meter. Vorig jaar bij de NK indoor deed ze dat op dezelfde plek ook al met 49,26. - NOS