Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema wint filmprijs voor Oppenheimer

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft de belangrijkste Britse filmprijs gewonnen voor zijn camerawerk in Oppenheimer. De film over de natuurkundige die meewerkte aan het ontwikkelen van de atoombom is dit jaar de grote favoriet bij de uitreiking van de Bafta's.

Voor de 52-jarige Van Hoytema is het zijn eerste Bafta. Hij maakte al drie keer eerder kans maar liep de belangrijkste Britse filmprijs in 2012, 2015 en 2018 mis met respectievelijk de films Tinker Tailor Soldier Spy, Interstellar en Dunkirk.

Van Hoytema kan volgende maand ook een Oscar winnen voor zijn camerawerk in Oppenheimer. Hij maakt voor de tweede keer kans. Zijn eerdere nominatie, voor Dunkirk, verzilverde hij niet.

De in Zwitserland geboren Nederlander maakte de laatste jaren naam door mee te werken aan een aantal grote internationale films.