'Poetin wil duidelijk maken dat oppositie voeren gelijk staat aan sterven'

"Het is standaard in Rusland bij een onderzoek naar een politieke moord: ze geven het lichaam niet vrij", zegt Bill Browder. "Wij maakten in 2009 precies hetzelfde mee toen Sergej Magnitski was vermoord. Ze vertelden de familie dat het koelsysteem van het lijkenhuis kapot was en dat zijn lichaam snel zou ontbinden als hij niet meteen begraven zou worden." Bill Browder is een vriend en bondgenoot van Aleksej Navalny, de Russische oppositieleider die vrijdag onder verdachte omstandigheden stierf in een Russische strafkolonie. Net als velen denkt Browder dat Navalny is vermoord. Hij is daar 100 procent zeker van, zei hij in het tv-programma Buitenhof. Daarom zal er net als bij advocaat Magnitski geen onafhankelijk onderzoek naar de doodsoorzaak komen. Browder is er ook 100 procent zeker van dat Navalny alleen op direct bevel van het Kremlin kan zijn vermoord. "Hij is veel te belangrijk. Het was een direct bevel van Vladimir Poetin om zijn belangrijkste politieke tegenstander te vermoorden."

Browder is een Amerikaanse zakenman en econoom die in de jaren 90 in grote Russische bedrijven als Gazprom en Rosneft investeerde. In 2005 kwam hij in de problemen, omdat hij in Rusland de strijd aanbond met corruptie. Hij mocht het land niet meer in, omdat hij een bedreiging voor de nationale veiligheid zou zijn. Zijn advocaat Sergej Magnitski werd opgepakt en overleed in 2009 onder verdachte omstandigheden in de cel.