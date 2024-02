Wieffer redt Feyenoord in slotfase tegen tiental RKC Waalwijk

Feyenoord heeft in de eredivisie dankzij een late treffer van Mats Wieffer optimaal geprofiteerd van de misstap van concurrent FC Twente. RKC Waalwijk hield het in de stromende regen in De Kuip lange tijd op miraculeuze wijze droog, maar boog in de slotfase: 1-0. De Waalwijkers speelden bijna een uur met tien man na een rode kaart voor doelman Etienne Vaessen.

Gouden zaken In de wetenschap dat naaste concurrent FC Twente drie punten had laten liggen tegen FC Utrecht wist Feyenoord dat het goede zaken kon doen in de strijd om de tweede plaats, aan het einde van het seizoen goed voor een Champions League-ticket. Toch was daar in de beginfase van het duel met RKC Waalwijk - dat zelf met genoegen het nieuws van de remise tussen Vitesse en Volendam in de strijd tegen degradatie zal hebben ontvangen - weinig van te merken. De Rotterdammers speelden slordig, leden veel balbezit en kregen amper druk op de opbouw van de bezoekers. En als Feyenoord dreigend werd, was er altijd nog RKC-doelman Etienne Vaessen en zijn adjudant Dario Van den Buijs. De eerste hield Yankuba Minteh tot twee keer toe op fenomenale wijze van een treffer.

Ayase Ueda en Santiago Gimenez peppen elkaar op in de tweede helft van het duel met RKC Waalwijk. - Foto: Pro Shots

Verdediger Van den Buijs tekende voor de mooiste redding van de wedstrijd door een inzet van Santiago Gimenez op miraculeuze wijze op de lijn te keren.

Sleutelmoment Het sleutelmoment kwam zo'n tien minuten voor rust toen Vaessen ver uit zijn strafschopgebied kwam om een uitbraak van Calvin Stengs te voorkomen. Stengs was eerder bij de bal en mikte die vervolgens tegen de arm van de doelman. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof toonde Vaessen meteen de rode kaart, maar vervolgens werd door de VAR nog wel uitgebreid gekeken naar die beslissing.

De aandacht ging daarbij vooral uit naar een mogelijke overtreding van Minteh op Chris Lokesa in aanloop naar de aanval, maar ook konden er vraagtekens gesteld worden bij het oordeel van de handsbal. Uit de beelden bleek de bal namelijk via de borst van Vaessen tegen zijn arm te stuiten. De rode kaart bleef echter staan.

Heldenrol Na rust liet de van Vitesse overgekomen doelman Jeroen Houwen zien niet onder te doen voor eerste keus Vaessen. Hij redde met een prachtige zweefduik op een gekruld schot van David Hancko. Tegen de inzetten van Luka Ivanusec had hij geen verweer, maar kreeg hij hulp. Eerst was het Van den Buijs, die de bal opnieuw van de lijn haalde en even later was het de lat die redding bracht. In de stromende regen hield RKC het lang droog in De Kuip en wist af en toe zelfs gevaarlijk uit te breken. Zo groot als de kans op slag van rust voor David Min (de spits schoot vrij voor het doel wild naast) kwam er in de tweede helft echter niet meer, maar Lokesa raakte bij een spaarzame uitbraak nog wel de buitenkant van de paal.

Dario Van den Buijs hield Feyenoord drie keer op miraculeuze wijze van een doelpunt, maar moest toch het hoofd buigen. - Foto: Pro Shots