Groningen klimt naar vierde plek eerste divisie met zege bij FC Eindhoven

FC Groningen heeft de vierde plek gepakt in de eerste divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien won met 3-0 bij FC Eindhoven en stapte dus met de volle buit de bus weer in voor de lange weg terug naar het noorden.

Na twintig minuten kwam Groningen op voorsprong in Eindhoven. Luciano Valente schoot raak op aangeven van Romano Postema. Na rust gaf Leandro Bacuna een prachtige hoge steekbal op Laros Duarte, die de 2-0 noteerde.

Weer Duarte

Duarte was los, want een paar minuten na de 2-0 noteerde hij ook de 3-0, met een laag schot van ruime afstand in de korte hoek.

Groningen, dat matig aan de competitie begon maar nu aardig onderweg is, staat zes punten achter Roda JC, dat op de tweede plek staat. Die plek geeft recht op rechtstreekse promotie.