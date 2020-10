Trump en Biden opnieuw in debat; vertaler Frank hoopt op minder chaos

Het debat, dat gehouden wordt op Belmont University in Nashville, is vannacht vanaf 03.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl. Het debat wordt live ondertiteld.

"Als tolk wil je een afgewogen verhaal bieden, maar dit was heel chaotisch. Als ze zo door elkaar schreeuwen is het moeilijk om er een lijn in te ontdekken."

"Ik hoor het tweetal niet praten, ik luister alleen naar de tolk. Op den duur werd duidelijk dat ze door elkaar praatten, want ik had niet meer door wie iets zei, Biden of Trump."

Voor dit soort debatten werkt Lekens in een ploeg van vier personen: twee teams van een tolk en een ondertitelaar die elkaar om de paar minuten afwisselen. Door deze werkwijze had hij aanvankelijk niet eens door dat het debat chaotisch verliep.

Volgens Lekens, die al sinds het debat tussen Bush en Gore titelt, werd de situatie nog moeilijker door het onnavolgbare taalgebruik van Trump. "Ik heb wel eens iemand horen verzuchten dat er echt niet duidelijk was wat hij wil zeggen. Omdat hij zo lastig te volgen is, kun je Trump niet woord voor woord weergeven. Maar voor een goede samenvatting moet je eerst precies begrijpen wat hij bedoelt en dat is bij hem soms ook een probleem."

Lekens hoopt dat het tweede debat vannacht, waarvoor de afspraken over elkaar laten uitspreken nog eens zijn aangehaald, beter te volgen zal zijn. "Een gestructureerde redenering is makkelijker te vertalen. Zo kan een moeilijk betoog eenvoudiger te vertalen zijn dan een amusementsprogramma. Als een of andere ster wordt gevraagd hoe het is om in Nederland te zijn dan schiet dat alle kanten op, terwijl een medische of politieke gedachtegang makkelijker vast is te houden."

De suggestie om de kandidaten een muteknop te geven, juichte Lekens in ieder geval van harte toe.

