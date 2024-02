Sinner schrijft ABN Amro Open op zijn naam: 'Betekent veel voor me'

Toch ging de wedstrijd lang gelijkop. De Italiaan en de Australiër trakteerden het publiek in Ahoy op een meeslepend tennisgevecht van hoog niveau, dat bol stond van de mooie rally's.

Sinner was als recent Australian Open-winnaar en nummer vier van de wereld topfavoriet voor de eindzege. In de vorige zes duels met De Minaur verloor hij slechts één set.

"Ik ben blij dat ik de trofee hier omhoog kan houden, het is een fantastisch evenement", zei Sinner na afloop. 'Nu ben ik de nummer drie van de wereld geworden, dat betekent veel voor me. Maar ik moet ook nog steeds veel verbeteren."

Jannik Sinner heeft de 51ste editie van het ABN Amro Open op zijn naam geschreven. In een boeiende eindstrijd won de Italiaan in Rotterdam van Alex De Minaur uit Australië: 7-5, 6-4.

Een interview met Jannik Sinner nadat hij het ABN Amro Open in Rotterdam heeft gewonnen. - NOS

De Australiër kwam in de eerste set op 5-5 met een break, na vier gemiste setpunten voor Sinner. Maar een game later werd De Minaur alweer gebroken. In de tweede set gebeurde dat ook.

Nieuwe nummer drie

Sinner is de opvolger van Daniil Medvedev, van wie hij vorig jaar in de finale in drie sets verloor. De Rus trok zich dit jaar terug voor het grootste tennistoernooi van Nederland.

Omdat Medvedev niet in actie kwam en Sinner het toernooi won, is de Italiaan vanaf maandag de nummer drie van de wereld. Medvedev staat dan vierde.