Kamerleden willen opheldering en onderzoek na rellen Den Haag

Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering over de rellen gisteren in Den Haag bij een bijeenkomst van de Eritreërs. Acht agenten raakten daarbij gewond. Onder meer VVD en CDA stellen vragen aan minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz . Ook vinden partijen dat er een onderzoek moet komen naar de Eritrese organisatie Brigade Nhamedu.

Minister Yeşilgöz sprak gisteren al haar afkeuring uit op X. "Wat er in Den Haag is gebeurd is compleet onacceptabel. Hulpverleners die worden aangevallen tijdens hun werk gaat alle perken te buiten. Dit gedrag blijft niet zonder consequenties."

Spuugzat

Niet duidelijk is nog wat die consequenties zijn. PVV-leider Wilders zegt het "spuugzat" te zijn en vindt dat de daders moeten worden opgepakt en uitgezet. "Ik wil de premier worden die eindelijk eens orde op zaken stelt", schrijft hij op X.

Ook andere partijen veroordelen het geweld. De VVD wil dat er "stevig bestraft" wordt, en vindt dat zulk geweld gevolgen moet krijgen voor een eventuele verblijfsvergunning of het "Nederlanderschap".

CDA-Kamerlid Boswijk wil dat er snel een onderzoek komt naar de spanningen tussen de groepen. "Groeperingen die spanningen en geweld vanuit het buitenland importeren en hier voortzetten zijn wat het CDA betreft niet welkom." Ook GroenLinks-PvdA steunt zo'n onderzoek.

Het onderzoek zou vanuit Justitie en Veiligheid moeten worden gedaan, vindt Boswijk.

De rellen braken gisteravond uit bij een zalencentrum waar regeringsgezinde Eritreeërs bijeen waren. Tegenstanders van het dictatoriale regime zochten de confrontatie. Volgens de Haagse burgemeester van Zanen waren het relschoppende jongeren van de Eritrese organisatie Brigade Nhamedu.

Europese aanpak

.Al jaren zijn er spanningen binnen de Eritrese gemeenschap. Er zijn berichten dat de ambassade bij Eritreërs in ons land met dwang geld inzamelt.

NSC-Kamerlid Veldkamp vindt dat het best in Europees verband kan worden opgetreden tegen Eritrea omdat dit soort ongeregeldheden ook in andere landen een probleem vormt. Deze zomer ging het bijvoorbeeld mis op een festival in Zweden.