Evenepoel weerstaat Van Aert, buigt voor Martínez en pakt eindzege in Algarve

Voor Evenepoel is het al de derde eindzege in de vijfdaagse rittenkoers in Zuid-Portugal, maar nooit eerder was de concurrentie zo sterk. Uiteindelijk maakte zijn tijdritzege van zaterdag het verschil, maar ook in de slotrit moest hij aan de bak.

"Mijn ploeg heeft het uitstekend gedaan in een moeilijke situatie", beaamde Evenepoel na afloop. "Dan maakt het uit dat we met Mikel Landa een heel ervaren man hebben om de boel te controleren. Ik ben trots op de jongens."

Sterke kopgroep, coup Van Aert

Met die 'moeilijke situatie' doelde Evenepoel op de grote en sterke kopgroep, die al in het begin van de rit ontstond.

In die kopgroep zaten naast Mike Teunissen (de kersverse vader van een tweeling) en Gijs Leemreize ook vooruitgeschoven pionnen van Evenepoels concurrenten. Dat bleek een voorbode van wat komen ging.

Op 40 kilometer van de finish gooide Wout van Aert namelijk de knuppel in het hoenderhok en hij kreeg met Ben Healy een uitstekende metgezel mee. Het bleek onderdeel van een masterplan van Visma-LeaseABike, want Hagenes liet zich meteen terugzakken uit de kopgroep en samen werd het gat naar de kopgroep in een mum van tijd gedicht.

Op de eerste van twee beklimmingen van de Alto de Malhão (2,6 kilometer aan 9,3 procent) lieten Healy en Van Aert de kopgroep achter zich en alleen Leemreize - die de overstap maakte van Jumbo-Visma naar DSM-firmenich-Postnl - kon volgen.