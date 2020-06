Deskundigen: psychotische Thijs H. werd niet goed geholpen door ggz

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) vinden dat Thijs H. in aanloop naar de drie moorden die hij heeft gepleegd niet goed geholpen is door de geestelijke gezondheidszorg. Dat bleek vandaag op de tweede zittingsdag, schrijft 1Limburg.

De nu 27-jarige Thijs H. uit Brunssum wordt ervan verdacht dat hij in mei vorig jaar een vrouw in Den Haag, en drie dagen later, een man en vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen heeft vermoord.

Ggz-instelling Mondriaan, waar H. in behandeling was, richtte zich vooral op een autistische stoornis en ADHD, daardoor verdween de psychotische stoornis, volgens de deskundige van het PBC, uit beeld. "De rode vlag lijkt op de achtergrond te zijn geraakt."

Twijfels

Volgens de psychiater van ggz-instelling Mondriaan werden de symptomen van een psychose wel degelijk herkend, maar werden ze anders uitgelegd. H. stopte op advies van Mondriaan met het slikken van anti-psychoticum en stapte over naar medicatie voor ADHD. Deze medicijnen, dexamfetaminen, zijn volgens de PBC-psychiater een "aanjager van een psychose".

De PBC-psychiater vindt dat Thijs beter gemonitord had moeten worden rondom deze medicatiewijziging dan nu is gebeurd. "Dat is zeer onverstandig", zei hij.

Nabestaanden van de slachtoffers twijfelen aan het verhaal dat H. psychoses had tijdens de moorden. Volgens hen heeft H. vaker de schijn opgehouden en zijn omgeving gemanipuleerd, zo verwoordde hun advocaat hun twijfels. "Hij heeft een beperkt verhaal. Al het overige laat hij weg. Delen van het dossier lijken niet bekend bij het Pieter Baan Centrum. Dat geeft het beeld van een gemankeerd onderzoek. Wil Thijs H. ons rechtssysteem verslaan?"

Ontoerekeningsvatbaar

Bij de behandeling van de zaak kwamen de nabestaanden zelf aan het woord. "Wij kunnen en willen haar niet missen, maar dat moet. Daar heb jij, idioot, monster, voor gezorgd. Hopelijk heb jij een spiegel in je cel en besef je dat jij die seriemoordenaar bent die al die mensen ongelukkig maakt", zei de echtgenoot van een van de slachtoffers.

Het PBC blijft bij het advies dat Thijs volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard.

Volgende week dinsdag wordt de strafeis verwacht.