Vier jongens opgepakt voor stenen gooien op auto's vanaf brug Landgraaf

De politie heeft vanochtend vier jongens van 17 tot 19 jaar aangehouden op verdenking van het gooien van stenen vanaf een brug boven een lokale weg in Landgraaf. Meerdere auto's raakten beschadigd.

De auto's zijn in de nacht van 23 op 24 januari bekogeld. In die nacht hoorden de inzittenden van een auto ter hoogte van de brug van de Hompertsweg een harde klap op wagen, meldt de politie. Uit het politieonderzoek kwamen de vier jongens uit Eygelshoven en Landgraaf naar voren. Ze zijn vanochtend aangehouden, meldt 1Limburg.

Het is niet de eerste keer dat er van de brug bij de Hompertsweg met stenen is gegooid. Op 16 januari werd er ook al een auto geraakt. Het is niet duidelijk of de verdachten hier ook iets mee te maken hebben.