Weer averij Real Madrid bij stadgenoot Rayo Vallecano

Real Madrid heeft op bezoek bij stadgenoot Rayo Vallecano punten gemorst. De koploper van La Liga speelde met 1-1 gelijk bij de nummer veertien. Vorig seizoen won Rayo de derby in het eigen Vallecas-stadion met 3-2 en dit seizoen kwam Real in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

De bezoekers speelden echter in een te laag tempo om de tegenstander stuk te spelen en nadat VAR een handsbal van Eduardo Camavinga had geconstateerd, kwam Rayo via een strafschop van Raúl De Tomás in de 27ste minuut op 1-1.

Valverde raakte daarna nog wel een keer de paal, maar het punt voor Vallecano was dikverdiend. Nummer twee Girona kan maandag bij winst in Baskenland bij Athletic Club het gat met de koploper verkleinen tot drie punten.