Vanavond op tv: Wat speelt er in de Eritrese gemeenschap? • Het eindspel voor Julian Assange?

Vechtende Eritreeërs in Den Haag

De rellen gisteravond bij een zalencentrum in Den Haag, hebben veel schade aangericht. Vier agenten raakten gewond, meerdere auto's werden in brand gestoken en het centrum waar die avond een bijeenkomst was, raakte beschadigd. De tegenstanders van het Eritrese regime belaagden een groep regeringsgezinde Eritreeërs. De groepen staan lijnrecht tegenover elkaar, en dat leidt regelmatig tot geweld. Niet alleen in Nederland. Te gast is hoogleraar Mirjam van Reisen van Tilburg University, gespecialiseerd in mensenrechten in Eritrea.