Ajax wint ook niet van NEC, Van 't Schip kritisch: 'Selectie niet in balans'

Na de 3-2 nederlaag bij sc Heerenveen een week geleden en het moeizame 2-2 gelijkspel in de tussenronde van de Conference League tegen Bodø/Glimt heeft Ajax opnieuw niet kunnen winnen. In de eredivisie speelden de Amsterdammers thuis gelijk tegen NEC: 2-2. Carlos Forbs leek dankzij een late treffer de matchwinner te gaan worden voor Ajax, maar in blessuretijd viel de 2-2 van de Spanjaard Rober González. Een groot deel van het morrende publiek in de Johan Cruijff Arena verliet nog voor het laatste fluitsignaal het stadion. Van 't Schip kritisch Na afloop was Ajax-trainer John van 't Schip zeer kritisch. "Het is voor mij vrij duidelijk. Dit is een ploeg en een selectie die ik heb overgenomen en die niet in balans is. Dat heb ik vanaf het begin gezegd en dat is ook niet veranderd." "Als dan ook nog eens de twee belangrijkste spelers wegvallen (Steven Berghuis en Steven Bergwijn, red.), dan kan een Jordan Henderson er ook niet alles van maken."

In de eerste helft viel er weinig te genieten, al beloofden de eerste minuten wel veel spektakel. Eerst kwam Ajax in de zevende minuut op voorsprong via Brian Brobbey. Ajax-debutant Banel Basisdebutant Jaydon Banel, die de geblesseerde Steven Berghuis verving, schoot in op aangeven van de sterke spits, waarna de bal via de heup van Brobbey in het doel rolde. Een minuut later had Bart van Rooij de gelijkmaker alweer op zijn schoen, maar hij schoot op de borst van keeper Diant Ramaj. Weer even later knalde Dirk Proper hard richting doel, maar weer stond Ramaj op de goede plek. Ondertussen kreeg oud-Ajacied Sontje Hansen ook nog een goede kans.

Jaydon Banel viert de 1-0 van Ajax - Foto: ANP

Tot aan de rust gebeurde er weinig meer, maar daar kwam vlak na rust meteen verandering in. NEC kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg binnen een paar minuten al enkele kansen via Ogawa en Ajax-huurling Youri Baas. Eerstgenoemde kopte rakelings naast na een voorzet van Hansen en Baas zag een gevaarlijke voorzet maar net voorlangs zeilen. Het bleek even later uitstel van executie, want na een kwartier spelen in de tweede helft was het alsnog raak. Eigen goal Hato Hansen dribbelde langs enkele spelers en vond Tjaronn Chery. De winteraanwinst gaf hard voor, waarna Jorrel Hato de bal in eigen doel gleed voor de 1-1.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS