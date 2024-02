Degradatiekraker Vitesse-FC Volendam kent met gelijkspel enkel verliezers

In een directe strijd om de laatste plaats in de eredivisie zijn Vitesse en FC Volendam zondagmiddag in Arnhem niet verder gekomen dan een gelijkspel. 1-1. Beide ploegen schieten weinig op met een punt en staan gebroederlijk met dertien punten en een even slecht doelsaldo (-30) onderaan. Uit het gelijkspel kunnen Vitesse en Volendam nauwelijks hoop putten voor het afwenden van directe degradatie. Ook de problemen buiten het veld zijn, zeker in Arnhem, nog allesbehalve opgelost.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Gezien de kansenverhoudingen mochten de Volendammers in hun handen knijpen dat ze niet verloren. Het Arnhemse publiek trok de haren uit het hoofd, hun ploeg liet legio mogelijkheden onbenut. Bestuurlijke chaos Naast sportieve malaise maken beide clubs ook bestuurlijk een bijzonder chaotisch seizoen door. Bij Volendam vertrokken na intern geruzie de trainer, het bestuur en de directie, beide kampen van de club uit het vissersdorp zien elkaar alleen nog voor arbitragecommissies. Bij Vitesse is zelfs het voortbestaan van de club in gevaar. De Arnhemse club heeft de hoop gevestigd op weer een welvarende eigenaar en ging in beroep tegen een uitspraak van de licentiecommissie, die afgelopen week de Amerikaanse overname door de Common Group van Coley Parry afwees. Twee uur voor de degradatiekraker werd bekend dat algemeen directeur ad interim Peter Rovers, die onder zware druk staat, op korte termijn vertrekt. Hoe de problemen van Vitesse zover kwamen, leggen we uit in deze sportexplainer:

Vitesse zit in grote problemen. Door de afgekeurde overname van The Common Group dreigt een rampscenario voor de Arnhemse club. Hoe het zover kon komen leggen we uit in deze sportexplainer. - NOS

Vanaf de tribune zag ook Parry dat de meest zichtbare problemen van beide clubs zich afspelen op het veld, dat in het Arnhemse GelreDome volledig mee lijkt te gaan in de ellende en nauwelijks bespeelbaar was. Vroege treffers Al na iets meer dan twee minuten kwamen de bezoekers uit Volendam op voorsprong. Bilal Ould-Chikh kreeg een vrije doorgang en schoot vanaf randje zestien raak in de verre hoek. Het antwoord van Vitesse liet niet lang op zich wachten. De Luxemburgse linksback Mica Pinto knalde drie minuten na de openingstreffer de 1-1 binnen.