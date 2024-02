Bol opnieuw naar wereldrecord op 400 meter in Apeldoorn: 49,24

Femke Bol heeft in Apeldoorn opnieuw een wereldrecord gelopen op de 400 meter indoor. Ze won de nationale titel in 49,24 seconden, tweehonderdste sneller dan vorig jaar bij de NK.

Bol bleef concurrente Lieke Klaver bijna een seconde voor. Klaver finishte als tweede in de 50,10 seconden. De twee Nederlandse atletes voeren dit seizoen de wereldranglijst indoor aan. Over twee weken zijn de wereldkampioenschappen indoor in Glasgow.

De derde plaats was voor Cathelijn Peeters in 52,08. Eveline Saalberg eindigde als vierde in 53,51. Deze nummers een tot en met vier vormden vorig jaar ook de ploeg die op de 4x400 meter in Belgrado de wereldtitel in de buitenlucht veroverde.