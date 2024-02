WB-goud Velzeboer op 500 meter voor zilveren Poutsma, Schulting ten val

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft in Gdansk voor het tweede jaar op rij de wereldbeker op de 500 meter veroverd. Ze hield op de laatste 500 meter van het wereldbekerseizoen Selma Poutsma van de zege af en ging haar daarmee voorbij in het klassement.

Eerder op zondag kwam Suzanne Schulting in de halve finales van de 1.000 meter ten val.

De 22-jarige Velzeboer had niet meegedaan aan de 500 meter van zaterdag, die werd gewonnen door Poutsma. Daarmee had laatstgenoemde een voorsprong van 25 punten genomen in het klassement.

In de finale van zondag had Velzeboer de beste startpositie aan de binnenkant, maar Poutsma slaagde erin haar te passeren. In de slotronde werd de druk van Velzeboer Poutsma te veel: Velzeboer ging er langs en boekte zo haar vijfde wereldbekerzege van het seizoen op de kortste afstand.

Schulting wint na val B-finale

Schulting reed in de eerste halve finale van de 1.000 meter in vierde positie toen de Italiaans Elisa Confortola onderuit ging en Schulting meenam in haar val. De drievoudig olympisch kampioene, die vorige week in Dresden haar rentree maakte, was daarmee uitgeschakeld voor de A-finale.