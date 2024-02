Schulting ten val in halve finales 1.000 meter bij wereldbekerfinale

Shorttrackster Suzanne Schulting is in de halve finales van de 1.000 meter bij wereldbekerfinale in het Poolse Gdansk ten val gekomen. De drievoudig olympisch kampioene, die vorige week in Dresden haar rentree maakte, is daarmee uitgeschakeld voor een plaats in de A-finale.

De 26-jarige Schulting reed in de eerste halve finale in vierde positie toen de Italiaans Elisa Confortola onderuit ging en Schulting meenam in haar val. Zaterdag pakte Schulting in Polen nog zilver op de 1.500 meter.

Michelle Velzeboer werd in dezelfde heat derde en moest genoegen nemen met een plaats in de B-finale. In de tweede halve finale slaagde ook Diede van Oorschot er niet in de A-finale te halen. Ze werd vijfde.