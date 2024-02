Steenhuis pakt als enige Nederlandse judoka goud bij Grand Slam in Bakoe

Eerder deze maand was Steenhuis op de Grand Slam van Parijs met brons nog de enige Nederlandse medaillewinnaar. Steenhuis eindigde vorig jaar als derde op de WK in Doha.

Zaterdag waren er in de Azerbeidzjaanse hoofdstad ook al bronzen medailles voor Joanna van Lieshout (tot 63 kilogram) en Frank de Wit (tot 81 kilogram).

Driemaal brons

Kamps veroverde dus brons in de categorie boven 78 kilogram. Na twee zeges met ippon verloor ze van de Russin Elis Startseva, die eerder Karen Stevenson had verslagen. Kamps won in de herkansingen van Karina Takijevan uit Kazachstan en haalde daarna met winst via ippon op Milica Zabic uit Servië de bronzen plak op.

In de categorie boven de 100 kilogram wonnen twee Nederlanders het brons. Snippe won via een ippon van de Sloveen Enej Marinic, Spijkers noteerde een ippon tegen Utkirbek Turobojev uit Oezbekistan.

Korrel pakte in de categorie onder 100 kilogram eveneens brons, hij won zijn laatste duel met een waza-ari van Islam Bozbajev uit Kazachstan.