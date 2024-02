Steenhuis pakt als enige Nederlander goud bij Grand Slam in Bakoe

Guusje Steenhuis heeft als enige Nederlandse judoka goud gepakt op het Grand Slam van Bakoe. In de klasse tot 78 kilogram versloeg de 31-jarige Steenhuis in de finale de Oekraïense Joelija Koertsjenko op ippon in de golden score. In de halve finales had ze de Sloveense Metka Lobnik verslagen, eveneens op ippon.

Eerder deze maand was ze op de Grand Slam van Parijs met brons nog de enige Nederlandse medaillewinnaar. Steenhuis eindigde vorig jaar als derde op de WK in Doha.

Zaterdag waren er in de Azerbeidzjaanse hoofdstad al bronzen medailles voor Joanna van Lieshout (-63 kg) en Frank de Wit (-81 kg). Vandaag maken vier Nederlandse judoka's nog kans op een bronzen medaille.