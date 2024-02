Binnen in belaagd partycentrum Den Haag: 'Iedereen was in paniek'

Huilende mensen, paniek en angst: zo beschrijft iemand de sfeer gisteravond in het Haagse zalencentrum Opera. De man was niet bij de Eritrese bijeenkomst die door een gewelddadige menigte werd aangevallen, maar bij een bruiloft met 300 gasten in een ander deel van het partycentrum.

"We moesten binnenblijven, niemand mocht naar buiten", zegt hij. Intussen richtten relschoppers buiten grote vernielingen aan, ook aan de bezittingen van de bruiloftsgasten. "Auto's van familieleden zijn vernield. Twee of drie auto's van familie die aan de voorkant stonden, zijn helemaal uitgebrand."

Uiteindelijk werden ze onder politiebegeleiding naar buiten gebracht. "Maar het was niet zo veilig op straat. Ze waren echt overal. Minimaal 400 man waren buiten."

Er was speciaal voor het huwelijksfeest familie uit Duitsland en Frankrijk overgekomen, zegt hij. Maar door de ongeregeldheden werd het een "dramatische" avond. "Het feest werd gelijk afgelast. Iedereen was in paniek, boos. Dus het ging niet meer door."

Feesten afgelast

Bij Omroep West vertelt een aanwezige van een tweede trouwfeest in het zalencentrum dat zij en andere gasten urenlang moesten wachten voordat ze naar buiten mochten. "Het was wat benauwd in de volle zaal en door de angst en frustratie vielen twee mensen flauw." Het bruidspaar heeft de zaal nooit bereikt omdat de straten waren afgezet, zegt ze.

Ook de bruiloften die voor vandaag stonden gepland, zijn afgelast, laat de eigenaar van het zalencentrum aan de NOS weten. Hij wil verder nog niet reageren op de rellen.

De politie heeft dertien verdachten aangehouden, allemaal mannen tussen de 19 en 36 jaar oud.