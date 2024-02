Rugbyers boeken tegen Duitsland eerste zege in Europe Championship

De Nederlandse rugbyers hebben hun eerste zege geboekt in de Europe Championship. Na twee nederlagen werd in het laatste groepsduel Duitsland met 39-13 verslagen.

Door de zege eindigt Nederland als derde in de groep en speelt het op 2 of 3 maart een play-off tegen Polen, dat laatste werd in de andere groep.

Na onnodige verlies tegen Spanje (18-20) en een nederlaag in en tegen Georgië (31-10) hadden de Oranjemannen wat recht te zetten op het kletsnatte veld in het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam

De sterke start leverde Nederland al snel een 12-0 voorspong op. Siem Noorman beukte zich een weg tussen twee Duitsers voor de eerste try, met succesvolle conversie van David Weersma. De in Pretoria geboren Oranje-speler Reinhardt Fortuin liep na een slimme schijnpass de tweede try binnen.

Met een man minder (tijdstaf Koen Bloemen) zag Nederland de Duitsers terugkomen tot 12-10, maar na rust toonde Oranje aan de sterkste te zijn.

Met een rake trap van Weersma kwam Nederland op 15-10. Na een minimaal antwoord van de goed trappende Duitser Edoardo Stella (15-12) liep de score toch ver op. Door een try van Wolf van Dijk en twee van hooker Ross Bennie-Coulson stokte de Oranje-productie pas op 39.

Six Nations

De Europe Championship is een kampioenschap voor de beste Europese landen die niet uitkomen in de Six Nations, de topcompetitie van de zes traditionele rugbylanden (Engeland, Schotland, Ierland, Wales, Italië en Frankrijk).