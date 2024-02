Goudhaantje Zirkzee schiet Bologna naar zege op Lazio

Joshua Zirkzee heeft zich met zijn negende doelpunt van het seizoen gekroond tot matchwinner in het duel tussen Bologna en Lazio. In Rome werd het 1-2 voor Bologna dankzij de treffer van Zirkzee in de 78ste minuut.

Bij Bologna stond Zirkzee in de basis, net als Sam Beukema. AZ-huurling Jens Odgaard en oud-AZ-speler Jesper Karlsson zaten op de bank.

Lazio, eerder deze week nog met 1-0 te sterk voor Bayern München in de achtste finales van de Champions League, kwam nog wel op voorsprong via Gustav Isaksen. De Deense aanvaller profiteerde optimaal van een mislukte opbouw van Bologna en kon na een simpel passje van Ciro Immobile raak schieten.

Lazio ook in de fout

Vlak voor rust was het Bologna dat juist profiteerde van geklungel in de Lazio-defensie. De Marokkaans-Nederlandse middenvelder Oussama El Azzouzi, oud-speler van FC Emmen, tekende voor de gelijkmaker.

Lang leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, maar toen kwam Zirkzee om de hoek kijken. De spits zette zelf de aanval op en was er als de kippen bij om een doorgeschoten voorzet van Victor Kristiansen hard in de hoek te schieten.

Dankzij de overwinning komt Bologna op 45 punten, net zoveel als nummer vier Atalanta. In Italië plaatsen de beste vier ploegen zich voor de groepsfase van de Champions League.