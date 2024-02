Hockeysters op de proef gesteld door Australië, hattrick Jansen goed voor zege

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun twaalfde duel in de Pro League gewonnen. De ongeslagen ploeg van bondscoach Paul van Ass was in India met 3-1 te sterk voor Australië.

"Winnen is het belangrijkste", zei Van Ass voor de wedstrijd. "Maar wij stellen onszelf ook het doel te winnen op een manier die het hockey goed doet. Wij hebben de kwaliteiten en de speelsters om het op een aanvallende, aantrekkelijke manier te doen. Wij willen er een flitsende wedstrijd van maken"

Vooral over de openingsfase kan Van Ass tevreden zijn, daarna kreeg Oranje het lastig tegen Australië, dat vorig seizoen als enige van Nederland won in de Pro League,

Topscorer Jansen

Zo ver kwam het ditmaal niet. Na anderhalve minuut ging de bal al op de stip voor een strafbal vanwege een tik op de stick bij een kans voor Maria Verschoor. Topscorer Yibbi Jansen werkte de bal met overtuiging in de bovenhoek, 1-0.

Later in het eerste kwart tekende Jansen, tweemaal uit een strafcorner, ook voor haar veertiende en vijftiende treffer dit seizoen in de Pro League en zorgde zo voor een 3-0 voorspong tegen de Hockeyroos.

Een tegengoal in het tweede kwart, van Stephanie Kershaw uit een strafcorner, bracht de spanning wat terug in de wedstrijd. De Australische ploeg oogde niet bang voor Oranje, maar haalde te weinig uit grote kansen en vier strafcorners.

Van Ass gaf bij een interview in de rust al aan niet helemaal tevreden te zijn, en zag zijn ploeg ook na rust moeite hebben met de topfitte Australische tegenstander. Ondanks kansen over en weer werd na rust niet aan de marge van twee getornd.

De Pro League gaat voor de Nederlandse hockeysters in juni verder. Dan wachten dubbele confrontaties met België en Duitsland.