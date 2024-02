Jans doet oude ploeg Twente pijn en vestigt clubrecord met Utrechtse zege

FC Utrecht-trainer Ron Jans heeft zijn terugkeer in de Grolsch Veste opgeluisterd met een 1-0 zege op zijn oude werkgever FC Twente. Jans was de afgelopen drie seizoenen de hoofdtrainer in Enschede.

Door de zege is FC Utrecht nu veertien wedstrijden ongeslagen in de eredivisie, een clubrecord. In het seizoen 1990/1991 bleef de ploeg uit de Domstad dertien duels op rij ongeslagen.

Voor Twente betekent de nederlaag dat Feyenoord later vandaag een belangrijke slag kan slaan in de strijd om de tweede plek in de eredivisie. Een plek die recht geeft op automatische deelname aan de Champions League.

De Rotterdammers hebben vijf punten meer en spelen om 16.45 uur thuis tegen RKC Waalwijk. Utrecht stijgt twee plekken en staat nu negende in de eredivisie.