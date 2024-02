Rutte krijgt ook steun van NAVO-nieuwkomer Finland, hoogste militair optimistisch

De kans dat Mark Rutte de nieuwe hoogste baas wordt van de NAVO neemt verder toe. Ook nieuwkomer Finland steunt zijn kandidatuur, zo bleek op de veiligheidsconferentie in München. De aanstaande nieuwe Finse president Stubb zegt Rutte "veel geluk" toe te wensen voor die plek.

Ook de hoogste Nederlandse militair, generaal Onno Eichelsheim, zegt dat het er "eigenlijk heel positief" uitziet. Volgens hem is de kans "groot" dat Rutte het stokje gaat overnemen van de Noor Jens Stoltenberg.

In WNL op Zondag zei Eichelsheim dat Rutte de steun heeft van de Verenigde Staten en de meeste andere westerse landen. Met name de steun van de VS, als belangrijkste militaire macht binnen de NAVO, is van groot belang.

'Hele grote kanshebber'

"Natuurlijk zullen hier en daar nog wat gesprekken moeten worden gevoerd", zei Eichelsheim, maar op de veiligheidsconferentie in München wordt er achter de schermen "alleen maar positief over hem gesproken". "Hij is denk ik een hele grote kanshebber." Waarschijnlijk wordt in april of mei duidelijk wie de nieuwe NAVO-baas wordt.

Ook de namen van de Estse premier Kaja Kallas en die van de Letse minister van Buitenlandse zaken Karins worden genoemd, maar volgens NAVO-diplomaten voeren beide landen geen campagne. Een betrokkene zei eerder tegen de NOS dat het "geen kwaad" kan om 4 april in de agenda's te noteren. Dan bestaat de NAVO 75 jaar en komen in Brussel de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar.

Vertrek als premier

Hoe het dan verder moet is onbekend terrein. Het is aannemelijk dat er op 4 april nog geen nieuw kabinet is en dat Rutte dus nog demissionair premier is. Het hangt er daarna vanaf hoe snel Rutte aantreedt als NAVO-baas. De termijn van huidig topman Stoltenberg loopt nog tot 1 oktober.

"Je zou hem kunnen vervangen, maar we hebben er geen spoorboekje voor", zegt Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht in Leiden, bij WNL. "Het is nog niet gebeurd in de parlementaire geschiedenis dat een demissionaire premier werd ingewisseld voor iemand anders."

Het is volgens hem aan de ministerraad om daarover te besluiten. "Het is politiek logisch, maar ook inhoudelijk logisch dat het iemand van VVD-huize uit het demissionaire kabinet wordt."