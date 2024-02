Chaos bij degradatiekandidaat Vitesse neemt toe: algemeen directeur Rovers stapt op

"De club en Rovers hebben na een enorm intensieve periode, waarin de club te maken kreeg met talloze complexe problemen, besloten dat het beter is wanneer de volgende fase in het bestaan van Vitesse wordt geleid door een nieuw gezicht", meldt Vitesse, dat op zoek gaat naar een vervanger. Als die snel wordt gevonden, neemt Rovers direct afscheid.

Rovers was sinds maart vorig jaar algemeen directeur ad interim, daarvoor was hij meer dan twee jaar commercieel directeur in Arnhem.

Vitesse zit in grote problemen. Door de afgekeurde overname van The Common Group dreigt een rampscenario voor de Arnhemse club. Hoe het zover kon komen leggen we uit in deze sportexplainer. - NOS