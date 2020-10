Top Gouden Dageraad vandaag nog de Griekse cel in

De hele partijtop van de extreemrechtse beweging Gouden Dageraad en het grootste deel van de voormalige parlementaire fractie gaan vandaag nog de gevangenis in. Dat gebeurt na de beslissing van de rechter in Griekenland dat ze hun hoger beroep niet op vrije voeten mogen afwachten en al moeten beginnen met het uitzitten van hun straf.

45 van de 57 leden die vorige week hun straffen hoorden, moeten zich melden bij het politiebureau in hun woonplaats of wijk, anders worden ze gearresteerd door de politie.

Onder hen zijn leider Nikolaos Michaloliakos en vijf oud-parlementariërs, die allen een gevangenisstraf van dertien jaar kregen opgelegd na schuldig bevonden te zijn aan het leiden van een criminele organisatie. Een zesde parlementslid kreeg tien jaar cel.

Michaloliakos, die zich de afgelopen weken niet heeft laten zien in de rechtszaal, kwam even zijn huis uit om een verklaring voor de pers af te leggen. "Ik ben trots dat ze mij de gevangenis in sturen vanwege mijn ideeën. Sommigen zullen op een gegeven moment spijt krijgen van die beslissing."

Moord op rapper

Ook de moordenaar van de rapper Pavlos Fyssas gaat de gevangenis in. Hij kreeg levenslang voor de moord en nog eens 14 jaar voor het lidmaatschap van een criminele organisatie en illegaal wapenbezit.

De moord op de antifascistische rapper was de aanleiding voor de arrestatie van een groot aantal Gouden Dageraad-leden, onder wie de leiding. Fyssas werd in 2013 doodgestoken nadat hij was opgejaagd door een groep neonazi's.

De afgelopen week hadden alle veroordeelden of hun advocaten nog de mogelijkheid argumenten aan te voeren voor opschorting van hun straffen tot de beroepszaak. Dat is vandaag dus voor de meesten afgewezen door de rechtbank.

Twaalf veroordeelde leden hoeven voorlopig onder voorwaarden niet de cel in: zo mogen ze het land niet verlaten en moeten ze zich twee keer per maand bij de politie melden.