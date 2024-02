Tweede explosie op een rij bij woning Rotterdam

In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Jacques Dutilhweg. De nacht daarvoor was er bij dezelfde woning ook al een explosie. In beide gevallen raakte niemand gewond.

Bij de explosie vannacht raakte een deur beschadigd. Op foto's is te zien dat er aan de onderkant van de deur een gat zit.

De woning was de nacht ervoor ook al doelwit. Door die klap ontstond er in de woning brand, die volgens de politie snel geblust kon worden. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt de twee explosies.

Volgens de regionale omroep Rijnmond werd de woning na de eerste explosie op last van de burgemeester gesloten. Ook werd er een politiecamera geplaatst. Of de tweede explosie door de politiecamera is vastgelegd, wil de politie niet zeggen omdat het onderdeel is van het onderzoek.