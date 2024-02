Asbest in houtsnippers Sydney: parken, scholen en speeltuinen dicht

Sydney onderzoekt op honderden plekken in de Australische stad of er houtsnippers met asbest zijn uitgestrooid. Sinds begin januari zijn er al 34 plekken gevonden waar dat is gebeurd, dit weekend kwamen er nog twee scholen bij.

Begin dit jaar sloeg een ouder alarm toen een kind thuiskwam met een stukje asbest uit de speeltuin in Rozelle Park, niet ver van het beroemde operagebouw van Sydney. Uit onderzoek bleek dat de gevaarlijke brokken in de houtsnippers zaten die waren uitgestrooid in het pas geopende park.

Ook andere plekken waar de leverancier van de houtsnippers had gewerkt bleken vervuild. Hoe dat is gebeurd, is onduidelijk: volgens het bedrijf was de lading nog schoon toen die werd geleverd en zijn er in de opslag geen sporen van asbest gevonden.

Stations, ziekenhuis en huizenblok

Toen duidelijk werd dat het op meerdere plekken fout is gegaan, zette de plaatselijke milieudienst een grootschalige opsporingsactie op touw. Er werden honderden monsters genomen door de hele stad, tientallen daarvan bevatten inderdaad asbest.

Zo werd het schadelijke materiaal behalve in andere parken ook gevonden bij meerdere stations, een ziekenhuis en een huizenblok in aanbouw. De plekken zijn afgesloten voor reiniging.

Door de vondst van asbest bij vier scholen moeten bijna 3000 leerlingen voorlopig thuisonderwijs krijgen. Bij een locatie was zo'n 30 kubieke meter houtsnippers als bodembedekker uitgestrooid. Van vier andere scholen zijn de tests nog niet afgerond.

Wel is inmiddels duidelijk dat het stadion waar Taylor Swift volgende week optreedt met haar Eras Tour niet gereinigd hoeft te worden. Rond het Olympic Park waren de tests negatief. "Deze havenstad is klaar om Taylor Swift en honderdduizenden swifties met open armen te ontvangen", liet de milieudienst officieel weten.

Gevaarlijk

Het mineraal asbest werd vanaf het einde van de 19de eeuw gebruikt omdat het brandwerend werkt en cement versterkt. Het gebruik werd verboden toen duidelijk werd dat de vezels bij inademing kanker kunnen veroorzaken.

Volgens de Australische milieudienst is een geluk bij een ongeluk dat het in veel gevallen gaat om vaste asbest, geen losse vezels. Toch beaamt de dienst dat kinderen nooit aan dit materiaal hadden mogen worden blootgesteld.