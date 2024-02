Dortmund-spits Malen in topvorm naar PSV: 'Vond Noa Lang iets te blij na loting'

Donyell Malen had de loting voor de achtste finales van de Champions League zelf niet gezien, maar werd al snel telefonisch op de hoogte gebracht. "Noa Lang belde me direct via Facetime en begon hard te lachen", vertelt Malen in aanloop naar PSV-Borussia Dortmund. We spreken hem op een doordeweekse ochtend aan de Adi-Preisler-Allee, randje Dortmund. Een lucht van pruttelende braadworsten en verse friet komt de lange rij voetbalfans tegemoet. Open training Het is schoolvakantie en de jongste supporters staan te trappelen om de open training van hun helden te bekijken. Met een gele muts en zwarte handschoenen meldt ook Malen zich op het trainingscomplex. "Donny, Donny!", klinkt het uit de jeugdige kelen. Malen zwaait naar de volle tribune en steekt als goedkeuring nog even zijn duimpje op.

Donyell Malen zweeft door de lucht na een goal voor Dortmund - Foto: Pro Shots

De 25-jarige aanvaller is bezig aan zijn derde seizoen in Dortmund en van de hoeveelheid fans kijkt hij inmiddels niet meer op. Hoe anders was dat bij zijn eerste Bundesligaduels voor de Duitse volksclub, weet Malen nog. "Mijn eerste uitwedstrijd was in Freiburg, aan de andere kant van het land. Ik stapte de bus uit en er stonden honderden fans. Toen dacht ik even: wow, dit is echt een grote club." 'Malen maakt gelukkig' En bij die grote club begint Malen meer en meer een grote meneer te worden. Voor het derde jaar op rij haalt hij met goals plus assists de dubbele cijfers. Dit seizoen staat hij na twintig competitieduels op negen goals.

Malen over EK-kansen Oranje: 'We hebben een heel sterk team' Malen debuteerde in 2019 in Oranje en speelde sindsdien 28 interlands, waarin hij vijf keer scoorde. Op het EK van 2020 was hij erbij, maar Louis van Gaal liet hem voor het WK van 2022 thuis. "Een grote teleurstelling. Ik dacht: dit hoort niet en dit wil ik niet." Onder bondscoach Ronald Koeman zit hij de laatste tijd weer bij de selectie. De spoeling voorin is dun en speeltijd lonkt. "Elke voetballer wil spelen op een EK, dus ik ook." "We hebben een heel sterk team. We zitten op voorhand misschien niet bij de drie favorieten, maar op een eindtoernooi weet je nooit wat er kan gebeuren."

Aan het hek van het trainingsveld hangt een groot vel papier met een foto van de Nederlander erop. Malen betekent 'schilderen' in het Duits en volgens de tekst die erbij staat, blijkt uit onderzoek dat Malen gelukkig maakt.

Het voor Donyell Malen gemaakte vel langs het trainingsveld van Dortmund - Foto: NOS

"Hij is de beste speler van het moment", vertelt de maakster, terwijl haar zoontje een handtekening van Malen krijgt. "Hij scoort, maar ik vind het ook belangrijk dat hij niet egoïstisch is. Ik ben een echte fan", geeft ze met een grote lach toe. Malen voelt zich comfortabel, vertelt hij, is steeds meer op zijn plek. Op het trainingsveld dolt hij veel met landgenoot Ian Maatsen. Malen is niet erg van de voorgrond of van de interviews, maar als hij voetbalt, voelt hij zich vrij. "En dat merk je op het veld." Volwassen worden in de schaduw In de schaduw van Dortmund-kanonnen als Julian Brandt, Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can en Marcel Sabitzer voelt Malen zich prima. Laat de Nederlander maar spreken met zijn doelpunten.

Donyell Malen, de man in vorm bij Dortmund - Foto: Pro Shots

"Ik ben hier in Dortmund veel volwassener geworden. Dat komt ook door de teleurstellingen die je meemaakt, ook buiten het voetbal. Dan besef je wat belangrijk voor je is. Voor mij is dat rust, vertrouwen en de overtuiging om uit elke dag het beste eruit te halen." Met Dortmund verspeelde hij vorig seizoen op de laatste speeldag de titel. In eigen huis speelde BVB gelijk, terwijl concurrent Bayern München won en daarmee het kampioenschap binnenhaalde. Malen voelt die pijn nog steeds. Op zijn cv prijkt alleen de landstitel met PSV in 2018. Dit seizoen is de Duitse landstitel met zeventien punten achterstand op koploper Leverkusen ver weg. Zaterdag leed Dortmund, met Malen op de bank, opnieuw puntenverlies tegen Wolfsburg: 1-1. In Europees verband gaat het beter. Dortmund hield Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United onder zich in de groep. En nu wacht dus de knock-outfase, waarin PSV de tegenstander is. De oude club van Malen. Warme herinneringen aan PSV Tussen 2018 en 2021 ontpopt Malen zich in Eindhoven tot een dominante aanvaller met een flitsende actie en scorend vermogen. Dortmund maakt meer dan dertig miljoen euro over naar PSV om hem over te nemen.

Als doelpuntenmaker bij PSV - Foto: Pro Shots