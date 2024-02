Estafetteteams naar finales WK zwemmen, diskwalificatie Jansen op 400 meter wisselslag

Met alleen de Bulgaren en Serviërs als tegenstanders in de eerste heat noteerden de Nederlanders de op een na snelste tijd in de kwalificatie. Alleen het Amerikaanse kwartet was in hun heat nipt sneller (3.32,53) dan de Nederlanders.

Vierde tijd Nederlandse vrouwen

Estafettezwemsters Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Kim Busch plaatsten zich zondagochtend met de vierde tijd voor de finale op de 4x100 wisselslag.