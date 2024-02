Waarom voor- en tegenstanders van het Eritrese regime met elkaar botsen

De rellen, gisteravond bij een zalencentrum in Den Haag, hebben veel schade aangericht. Vier agenten raakten gewond, meerdere auto's werden in brand gestoken en het centrum waar die avond een bijeenkomst was, raakte beschadigd.

De tegenstanders van het Eritrese regime belaagden een groep regeringsgezinde Eritreeërs. Hierdoor ontstaan vaker ongeregeldheden. De groepen staan lijnrecht tegenover elkaar, en dat leidt regelmatig tot geweld.

Eritrea is een van de minst vrije landen ter wereld. Het land in het oosten van Afrika heeft sinds 1993 dezelfde president: Isaias Afewerki. Sindsdien zijn er ook geen verkiezingen meer geweest en is er maar een politieke partij aan de macht, de regeringspartij People's Front for Democracy and Justice (PFDJ). De partij onder het regime van Afewerki duldt geen tegenstand, mensen die in opstand komen moeten het vaak met de dood bekopen.

Reden voor veel Eritreeërs om te vluchten naar Sudan, Egypte, Libië en via de Middellandse Zee naar Europa, soms via een mensonterend smokkelnetwerk. Eritreeërs die naar Nederland vluchten krijgen vanwege de nijpende situatie in het land vrijwel meteen een verblijfsvergunning. Er wonen nu zo'n 25.000 Eritreeërs in Nederland. Volgens de recentste CBS cijfers hebben Eritreeërs van alle statushouders het vaakst betaald werk.

De schade van de rellen is vanochtend goed te zien: