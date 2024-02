Orbán noemt gratieschandaal 'nachtmerrie', belooft beterschap

De Hongaarse premier Orbán probeert met beloftes over strengere wetgeving de politieke crisis te bezweren die de president van het land al de kop heeft gekost. Volgens Orbán is het vertrek van partijgenoot Katalin Novák de eerste stap naar rust.

Novák trad af nadat er ophef was ontstaan over de gratie die ze vorig jaar had verleend aan een medewerker van een weeshuis van de overheid. De man had geprobeerd het kindermisbruik door de directeur van die instelling te verdoezelen, onder meer door slachtoffers onder druk te zetten hun verklaringen in te trekken.

In aanloop naar een bezoek van paus Franciscus kreeg de man samen met een twintigtal anderen gratie. De celstraf van 8 jaar voor de directeur vanwege het misbruiken van zeker tien kinderen bleef wel staan. Naast Novák nam ook oud-justitieminister Varga ontslag als parlementslid omdat zij het besluit mede had ondertekend.

'Nachtmerrie'

"Aftreden was de juiste keuze en een voorbeeld voor het land", zei Orbán in zijn jaarlijkse toespraak over de toestand van het land, waarin hij voor het eerst publiekelijk sprak over het aftreden van Novák. "Zo krijgt Hongarije de kans om beter uit deze problemen te komen." Hij voegde eraan toe dat het jaar dramatisch was begonnen. "Een nachtmerrie."

Volgens Orbán moet er betere wetgeving moet komen om kinderen te beschermen en toezicht te houden. "Van kinderen blijf je af en wie hen iets aandoet, dient zwaar gestraft te worden zonder kans op gratie."

Hoewel Orbán benadrukte dat Novák niet de dader zelf gratie had verleend, zag ze inmiddels de fout van haar besluit in, meent hij. Als een tijdmachine had bestaan, hield Orbán zijn publiek voor, dan had Novák een andere keuze gemaakt. "Ook goede mensen nemen soms foute beslissingen."

Betogingen

Ook Orbán zelf ligt onder vuur vanwege het schandaal. Afgelopen vrijdag protesteerden tienduizenden mensen in Boedapest tegen zijn regering, het grootste protest van tegenstanders in jaren.

Ze eisen opheldering over waarom de man überhaupt kon worden voorgedragen voor gratie en vragen zich af of er niet nog meer soortgelijke gevallen in de doofpot zijn gestopt.

Orbán is erop gebrand de rust snel te laten terugkeren. Hoewel Hongarije pas in 2026 weer nationale verkiezingen heeft, gaan kiezers deze zomer wel naar de stembus voor het Europees Parlement.