Oekraïense troepen weg uit Avdiivka, Rusland claimt volledige controle

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen nu de volledig controle hebben over de Oost-Oekraïense stad Avdiivka. Volgens functionarissen van het Russische regime zijn er nog enkele Oekraïense troepen in de stad en verschansen zij zich in een nabijgelegen verlaten chemische fabriek.

Een legerwoordvoerder stelt dat er "maatregelen" worden genomen om de stad "volledig te zuiveren van militanten en Oekraïense troepen".

President Poetin volgens het Kremlin heeft de troepen gefeliciteerd met de "belangrijke overwinning". Het gaat om de grootste overwinning van de Russische troepen sinds vorig jaar mei, toen de Russen de stad Bachmoet innamen. Maandenlang werd er om de strategisch gelegen frontstad Avdiivka gestreden, met desastreuse gevolgen.

Grotendeels verwoest

Voor de oorlog woonden er zo'n 34.000 mensen in Avdiivka, nu is de stad grotendeels verwoest en wonen er volgens lokale autoriteiten nog zo'n 1000 mensen. Rusland heeft niets gezegd over verliezen bij de slag om Avdiivka, maar volgens Oekraïense en westerse functionarissen zijn de verliezen enorm.

Ook aan Oekraïense zijde zijn er veel slachtoffers gevallen. De nieuwe Oekraïense legerleider Syrsky kondigde gisteren al aan dat Oekraïense troepen de stad verlaten om een omsingeling te voorkomen en zo levens te besparen.

Minister Umerov van Defensie zegt dat de situatie in Avdiivka aantoont dat Oekraïne meer moderne wapensystemen en munitie nodig heeft.

Biden geïrriteerd

De Amerikaanse president Biden heeft gisteren contact gehad met zijn Oekraïense collega Zelensky om "de Amerikaanse toewijding aan de steun voor Oekraïne" te benadrukken. Van die steun komt op dit moment echter weinig terecht door aanhoudend verzet van Republikeinse parlementariërs.

Zij weigeren al maanden in te stemmen met een nieuw steunpakket ter waarde van 60 miljard dollar, omdat ze ook strenge maatregelen aan de grens met Mexico eisen van president Biden. De Senaat heeft inmiddels al wel ingestemd met een nieuw pakket, maar of het Huis van Afgevaardigden dat ook gaat doen is nog onzeker.

Biden heeft volgens een verklaring van het Witte Huis nog maar eens benadrukt het Amerikaanse parlement moet instemmen met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. President Zelensky zegt dat hij in München heeft gesproken met politici van zowel Democratische als Republikeinse zijde. Hij zegt te hopen dat het Congres "een wijs besluit" neemt.

Een woordvoerder van het Witte Huis noemt de terugtrekking van Oekraïne uit Avdiivka "het resultaat van de passiviteit van het Congres".